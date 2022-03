Godfall va enfin arriver sur les Xbox

BLOC INFO Date de sortie 7 avril 2022 Editeur Gearbox Publishing Développeur Counterplay Games Genre Action, RPG Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, pC PEGI 16 ACHETEZ SUR PC (STEAM)

Les joueurs sur les consoles Xbox vont pouvoir enfin découvrir cet action/RPG créé par Counterplay Games mettant en scène des héros avec des armures magnifiques et flamboyantes directement dans une version Ultimate. Les PCistes sont également concernés.

Godfall fut l’un des tous premiers titres PS5 à avoir été montré et a fait partie des exclusivités – temporaires donc – sur la console de Sony avec une sortie parallèlement sur PC. Avec de Godfall, les curieux avaient pu découvrir un action/RPG visuellement assez soigné avec une direction artistique assez osé. Personnellement j’avais apprécié ce look de chevalier du zodiaque.

L’exclusivité console va donc se terminer puisque les possesseurs des XSX/S et Xbox One/X vont pouvoir découvrir Godfall dans les prochains jours, le 7 avril pour être exact, dans une Edition Ultimate. Celle-ci regroupe le jeu de base ainsi que les diverses mises à jour majeures que sont Primal, Lightbringer et Exalted ainsi que le DLC Fire & Darkness sans oublier les anciens bonus de précommande de l’ancienne édition Ascended du jeu. En gros, vous aurez tous les contenus disponibles à ce jour.

Parallèlement à la sortie sur les Xbox, Godfall Ultimate Edition va également être lancé sur PC via l’Epic Games Store et Steam et sur les PlayStation via le PlayStation Store.

Proposé à 40€ environ, c’est donc une bonne excuse de se lancer dans ce titre à moindre frais. Pour le lancement, une ristourne est même proposée sur Steam et pour les versions Xbox puisque vous pourrez l’acquérir pour 30€ environ.

Godfall Ultimate Edition sera disponible dès le 7 avril 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.