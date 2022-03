La bande à Luffy revient avec le nouveau RPG One Piece Odyssey

Compte tenu du succès de la saga One Piece, rien d’étonnant à ce que Bandai Namco continue à puiser dans cet univers si particulier. Un nouveau titre va débarquer dans les prochains mois.

Avec One Piece, on a eu droit à tous types de jeu. Compte tenu de la bande à Luffy, l’action était souvent bien présent. Mais cette fois-ci, avec ce One Piece Odyssey, Bandai Namco et le développeur ILCA Inc ont décidé de prendre une autre direction.

Ainsi One Piece Odyssey est un JRPG plus traditionnel réalisé en 3D qui permettra aux joueurs d’explorer le monde de One Piece. Par contre, les combats ne sont plus en temps réel mais au traditionnel tour par tour. Pour cette aventure inédite, les développeurs ont pu avoir la collaboration avec le créateur de la saga, Eiichiro Oda, qui a créé de nouveaux personnages et de nouveaux monstres. Les puristes apprécieront non seulement la volonté d’être fidèle à la création du maître mais également avec la présence des voix originales japonaises doublant les héros.

L’intrigue va emmener les Chapeaux de Paille dans un nouveau périple. Engloutis par une énorme tempête, la bande se retrouve dispersée sur une île mystérieuse et leur célèbre bateau détruit. A eux de tout faire pour tenter de repartir de l’île en faisant face à la nature guère accueillante, nombre d’ennemis et d’étranges rencontres avec la population locale.

One Piece Odyssey est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC courant 2022.