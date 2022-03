Nintendo reporte la sortie de la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild

L’un des meilleurs titres – si ce n’est le meilleur – de la Nintendo Switch devait avoir une suite pour cette année 2022. Il n’en sera rien.

C’est via une vidéo (cf. ci-dessous) que Nintendo par la voix du producteur Eiji Aonuma annonce le report du lancement de la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ainsi, le jeu ne sortira finalement qu’au printemps 2023.

Histoire de se faire pardonner, la vidéo montre quelques images de cette suite qui devrait ravir les fans. Il faudra donc patienter encore une bonne année avant de pouvoir se lancer dans cette nouvelle aventure qui se déroulera à la fois dans l’univers du premier en s’étendant à des environnements dans les cieux.

Patience donc…