Sony s’attaque au Xbox Game Pass avec ses nouveaux abonnements PlayStation Plus

Les rumeurs circulaient depuis des semaines. C’est donc désormais officiel. Sony revoit son offre PlayStation Plus et PlayStation Now afin de concurrencer le Xbox Game Pass de Microsoft.

L’offre d’abonnements de Sony va donc se distinguer en trois paliers dès le mois de juin prochain. Une fois lancée, date de lancement non encore confirmée au moment où j’écris ces lignes, les joueurs sur les consoles PS5 et PS4/Pro auront le choix entre les paliers suivants :

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Avantages : Fournit les avantages dont les abonnés à PlayStation Plus disposent déjà : Deux jeux téléchargeables chaque mois Des réductions exclusives Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu L’accès au multijoueur en ligne Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

: Le prix* de l’abonnement à PlayStation Plus Essential reste le même que le prix actuel de l’abonnement à PlayStation Plus. États-Unis 9,99 $ par mois / 24,99 $ par trimestre / 59,99 $ par an Europe 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an Royaume-Uni 6,99 £ par mois / 19,99 £ par trimestre / 49,99 £ par an Japon 850 ¥ par mois / 2 150 ¥ par trimestre / 5 143 ¥ par an

PLAYSTATION PLUS EXTRA

Avantages : Fournit tous les avantages du palier Essential Propose également un catalogue d’environ 400* des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits de notre catalogue PlayStation Studios et de nos partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

: Prix* : États-Unis 14,99 $ par mois / 39,99 $ par trimestre / 99,99 $ par an Europe 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an Royaume-Uni 10,99 £ par mois / 31,99 £ par trimestre / 83,99 £ par an Japon 1 300 ¥ par mois / 3 600 ¥ par trimestre / 8 600 ¥ par an

PLAYSTATION PLUS PREMIUM**

Avantages : Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra Propose environ 340* jeux supplémentaires, dont : des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud ; un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP. L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés** proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC***. Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

: Prix* : États-Unis 17,99 $ par mois / 49,99 $ par trimestre / 119,99 $ par an Europe 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an Royaume-Uni 13,49 £ par mois / 39,99 £ par trimestre / 99,99 £ par an Japon 1 550 ¥ par mois / 4 300 ¥ par trimestre / 10 250 ¥ par an

: PlayStation Plus Deluxe (sur certains marchés) Pour les marchés des lesquels le streaming cloud n’est pas disponible, PlayStation Plus Deluxe sera proposé à un prix inférieur à celui du palier Premium. Cette offre inclura un catalogue de grands classiques parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP à télécharger, mais également des versions d’essai à durée limitée des jeux. Inclut également les avantages des paliers Essential et Extra. Les prix varient en fonction du marché.

Sony a donc décidé de simplifier sa nomenclature et ne garder que le nom PlayStation Plus. Fini PlayStation Now qui sera fusionné en partie ou en totalité dans les paliers Extra et Premium.

Le premier PlayStation Plus Essential est en fait le PlayStation Plus actuel ni plus ni moins. Si vous êtes abonné à PlayStation Plus, vous serez automatiquement basculé vers Essential.

Les abonnés PlayStation Now vont être automatiquement basculé sur l’abonnement PlayStation Plus Premium.

Sony indique prévoir la disponibilité de certaines superproductions de son cru dès le lancement des PlayStation Plus Extra et Premium. Les abonnés pourront ainsi jouer à Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal.

Pour ceux qui espéraient que Sony ne se décide à proposer leurs nouveautés sur leurs abonnements Extra et Premium dès le lancement de chaque jeu, vous allez être déçu. Sony a décidé – pour le moment – de ne pas suivre Microsoft et son Xbox Game Pass sur ce point. Jim Ryan, le big boss de Sony Interactive Entertainment, n’exclue pas un changement de stratégie ultérieurement mais pour le moment ce n’est pas d’actualité. Avec divers projets de jeux serviciels, il ne serait pas étonnant de voir la sortie de certains titres de ce type débarquer en day one à terme, les revenus étant principalement générés par les microtransactions.

Pour les fans de rétrogaming, Sony a donc décidé d’ajouter encore plus de titres que ce qu’offre actuellement PlayStation Now. Toutes les PlayStation sont concernés excepté la PS Vita curieusement. Dommage puisque cette console portable a tout de même quelques perles à (re)découvrir.

Sony note également qu’au lancement de ces nouveaux PlayStation Plus, il ne sera plus possible d’acheter d’abonnement depuis la PS3 ou la PS Vita. Il faudra passer par votre ordinateur, votre smartphone ou une console PS4/Pro ou PS5. Les avantages PS3 et PS Vita précédemment récupérés seront toujours accessibles.

Mis à part l’absence des titres maison à leur lancement, ces offres sont plutôt intéressantes avec le Premium offrant une très large logithèque. Les paliers Extra et Premium offrent d’ailleurs bien plus de titres que le Xbox Game Pass si souvent plébiscité. Le PlayStation Now actuel a toujours d’ailleurs offert bien plus que le Xbox Game Pass avec des fonctionnalités similaires lancées bien avant l’offre de Microsoft. Malheureusement, Sony a très mal communiqué dessus. De ce fait, avec ces nouveaux paliers et l’utilisation de la marque PlayStation Plus uniquement, on verra si les joueurs vont suivre.

Si vous voulez mon avis, l’offre Extra est sans doute le meilleur compromis et surtout le seul d’intérêt si vous voulez des jeux et n’avaient pas la connexion suffisante pour jouer via le cloud.

On tâchera de vous reparler de tout cela lorsque Sony donnera plus de détails d’ici le mois de juin.