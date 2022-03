Du contenu crossover entre Tales of Arise et Scarlet Nexus

Bandai Namco a de la suite dans les idées. Non seulement leurs sagas s’allongent mais ils s’amusent à mettre du contenu d’un titre dans un autre. C’est le cas pour le duo Tales of Arise et Scarlet Nexus.

Ainsi, les joueurs sur Tales of Arise vont pouvoir tenter de récupérer des objets et armes en provenance de Scarlet Nexus. C’est ainsi qu’ils vont avoir droit à la réplique de Myoho Murasama, une nouvelle arme pour Alphen, deux accessoires supplémentaires, la réplique de la barrette artisanale et Baki. Une nouvelle musique de combat nommée Opposed Viewpoint est également disponible avec la mise à jour.

De son côté, les joueurs sur Scarlet Nexus auront également du contenu sur le thème de Tales of Arise. Ainsi, vous pourrez obtenir l’épée ardente pour Yuito ainsi que le masque de fer brisé et la chouette Hootle en provenance de Tales of Arise. Là encore, une nouvelle musique de combat sera ajoutée.

Bon, les cyniques diront que c’est du recyclage mais bon toujours bon de prendre du nouveau/vieux contenu dans ses jeux favoris non? Et si cela peut pousser quelques un(e)s à acquérir l’autre titre…

Tales of Arise et Scarlet Nexus sont tous deux disponibles sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.