Il est vraiment indécent de reprocher à Nintendo son manque de créativité. Non, l’éditeur/constructeur de Kyoto ne se borne pas à surexploiter les franchises qui mettent en scène Mario, Donkey Kong, Samus et autres Zelda… la preuve, vous avez oublié Kirby ! Test express.

N’affichant pas un âge aussi vénérable que les autres figures de proue de chez Nintendo, Kirby a exhibé sa frimousse pour la première fois sur GameBoy en 1992. Un chouia plus jeune que d’autres héros de la firme de Kyoto qui squattaient les écrans des bornes d’arcade ou des télés dès le début des années 80. Imaginez vous ! Kirby souffle à peine ses trente ans de carrière. Voilà pourquoi la petite boule de gomme n’hésite pas à s’afficher encore dans des univers mignon et colorés… entre deux épisodes de Smash Bros où il colle sans vergogne des mandales aux autres combattants. Enfin façon de parler. Passons sur le grill, ce petit bonhomme de guimauve tellement trop chou. On en mangerait ! Pour information le jeu a été testé à partir d’une version commerciale achetée à la Fnac, comme c’est toujours le cas avec les productions first party de chez Nintendo. Quand on aime… à compléter par vous-même.

Le pitch du jeu est assez simple. Suite à l’apparition d’un vortex, Kirby et ses amis (les Waddle Dees) sont transportés depuis leur planète dans un monde en ruine. À l’instar d’un Rayman, le jeu invite aussi à retrouver les compagnons de notre héros qui sont dissémines et retenus captifs à travers ce « vaste » monde par d’horribles bestioles peu fréquentables. Voilà pour la petite histoire. Le jeu se présente sous la forme d’un jeu d’action-plateforme en 3D assez traditionnel, du genre d’un Super Mario 3D Land/3D World car loin d’offrir des environnements ouverts. À la place les levels reposent sur une progression assez « dirigiste » à travers différents mondes (ville, plage, fête foraine, neige…), même si l’on trouve en chemin quelques challenges plus ou moins habilement dissimulées qui permettent de sauver davantage de Waddle Dees. Un bon moyen, pour les perfectionnistes, de prolonger l’expérience.

Côté Gameplay, Kirby peut toujours planer dans les airs comme un petit ballon baudruche et il a encore l’étonnante capacité d’aspirer ses ennemis afin d’acquérir leur pouvoir. Ainsi en avalant tout cru un hérisson, il peut se transformer en oursin géant afin d’empaler ses ennemis, dont les cadavres restent accrochés quelques instants à ses piquants à la manière d’un Katamari. Vous voyez le tableau ? Et quand Kirby avale un chasseur il se retrouve armé d’un tromblon lanceur d’étoiles et il peut aussi obtenir le pouvoir de lancer des bombes tel un Bomberman. Rassurez-vous le jeu est loin d’être gore ou violent ça reste « mignon » ! Lors de cette aventure notre héros peut obtenir une foule d’autres pouvoirs (cracher de la glace ou du feu, foreuse…) et il offre aussi de se « transmorpher » pour prendre le contrôle d’objets du quotidiens (échafaudage, ampoule, distributeur de boissons, voiture…) afin d’accéder à des lieux hors d’atteinte ou participer à une petite course automobile contre la montre. Le titre propose donc quelques challenges/puzzles sympas et même des combats d’arènes. Ces activités permettent de souffler entre quelques phases de plateforme dans des niveaux qui s’étirent parfois un peu trop en longueur. Les étoiles (devises) glanées au cours de l’aventure servent à améliorer les pouvoirs de Kirby et à obtenir un seul item régénérant à conserver dans son inventaire. Pas de panique le jeu foisonne d’items guérisseurs… sauf lors des combats face aux boss. Vous voilà prévenus !

Après cinq années de bons et loyaux services on imaginait bien la Switch passer le relais à une nouvelle génération de console. Ce n’est pas le cas… pas tout de suite ! Graphiquement le jeu est (comme toute production de chez Nintendo) cousu main pour la Switch. Comprenez que Kirby et le Monde Oublié compose habilement avec les limitations de la machine pour offrir un joli rendu graphique. Certes les textures manquent un brin trop de volume, la lisibilité n’est parfois pas optimale et l’aliasing est toujours présent à l’écran… mais qu’importe ! La dernière production en date du HAL Laboratory régale malgré tout nos mirettes par ses environnements colorés dignes d’un Mario 3D World, un titre sorti sur WiiU donc. Heureusement la fluidité est de la partie ! Caméra « fixe » oblige, le jeu est praticable au Joycon et permet de s’y adonner ainsi en coop avec un autre joueur. Ce dernier ne contrôle pas un clone de Kirby, mais un vaillant Weddle Dee qui ne possède aucune autre aptitude spéciale que celle d’être taillé pour le combat. Le jeu s’est avéré être parfaitement jouable à la croix directionnelle du pad 6 boutons de la MegaDrive Mini. Pour ambiancer nos pérégrinations à travers ce monde oublié, le jeu propose une bande-son sympathique aux mélodies entraînantes mais aussi un brin redondantes et aux effets sonores soignés. Destiné à un jeune public (+7ans), le titre est intégralement en français dans ses textes et menus.