SnowRunner arrive sur PS5 et XSX/S à la fin mai

Les fans de pilotage tout terrain avaient trouve dans SnowRunner leur bonheur. Les possesseurs de PS5 et XSX/S vont pouvoir s’y mettre et profiter des améliorations techniques.

Focus Entertainment et Saber Interactive annonce ainsi les versions PS5 et XSX/S pour le 31 mai prochain de leur SnowRunner, leur simulation de pilotage tout terrain.

A cette date, vous pourrez soit acheter, soit mettre à jour le jeu si vous le possédez déjà sur PS4 ou Xbox One pour le faire tourner respectivement sur PS5 et XSX/S. Ces nouvelles versions, notamment sur PS5 et XSX vont pouvoir tourner jusqu’en 4K et 60FPS. La version PS5 bénéficiera de la gestion des capacités du DualSense.

Pour rappel, SnowRunner vous fait piloter une quarantaine d’engins tout terrain dans un monde ouvert particulièrement hostile. Il faudra réussir à terminer nombre de contrats et de missions en affrontant la boue, les rivières, la neige, etc. Le jeu permet également de jouer seul ou jusqu’à 4 en coopératif avec crossplay possible.

SnowRunner est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Il sera disponible sur les PS5 et XSX/S à partir du 31 mai prochain.