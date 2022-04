Trek to Yomi arrive dans un petit mois

Mis en avant il y a quelques semaines lors d’un State of Play de Sony, Trek To Yomi ne devrait plus trop tard à débarquer aussi bien sur les consoles PlayStation que sur les Xbox et sur PC.

Leonard Menchari et Flying Wild Hog et Devolver Digital confirment ainsi la sortie de Trek To Yomi pour le 5 mai prochain. A cette date, les curieux pourront découvrir un jeu de samurai avec une direction artistique digne des films en noir et blanc d’Akira Kurosawa.

En attendant, voici une nouvelle et assez longue vidéo de gameplay de ce projet qui est plutôt alléchant pour les fans du Japon féodal et de tous les mythes autour du samurai. Incarnant un jeune guerrier, vous allez tenter de protéger votre ville et sa population des menaces extérieures, promesse faite à votre maître sur son lit de mot.

Trek To Yomi est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 5 mai 2022.