Ubisoft annonce Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile

Avec le succès de Rainbow Six Siege et plus récemment de Rainbow Six Extraction, Ubisoft semble vouloir continuer à profiter de sa franchise cette fois-ci adaptée aux mobiles.

L’éditeur français annonce donc la sortie prochainement de Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile sur tous les appareils iOS et Android. Il s’agira d’un FPS tactique en free to play inspiré par la série Rainbow Six. A vous les parties en ligne à 5 contre 5 avec le mode principal Assaillants contre Défenseurs. Les assaillants devront tout faire pour tenter de récolter des informations en perçant les défenses qu’auront placé les… défenseurs. D’autres modes sont également prévus comme Sécurisation de Zone ou Bombe.

Ceux qui connaissent Rainbow Six Siege pourraient bien retrouver quelques similitudes puisque certaines des cartes en sont directement issues. Pour sûr, on retrouvera une série d’agents chacun ayant leurs propres compétences, armes et gadgets.

Si vous voulez pouvoir tester ce titre avant sa sortie, vous pouvez d’ores et déjà aller sur le site officiel pour vous inscrire.

Tom Clanc’ys Rainbow Six Mobile sera disponible prochainement sur iOS et Android.