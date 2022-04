Une toute première vidéo de Kingdom Hearts IV

C’est lors d’un stream de Square Enix en ce dimanche que Square Enix a montré entre autres une toute première vidéo du futur Kingdom Hearts IV.

Si vous êtes un grand fan de la saga, c’est sans conteste la meilleure nouvelle pour vous. Le développement sur Kingdom Hearts IV avance bel et bien même si aucune date de sortie ni aucune machine n’est confirmée à l’heure actuelle. A en juger par la première vidéo que vous pouvez voir ci-dessous débutant aux alentours de 4min05, ce premier trailer de Kingdom Hearts IV est assez alléchant.

L’action se déroule dans une ville réaliste fortement inspiré de Tokyo avec un rendu loin du côté anime des anciens Kingdom Hearts. On y voit Sora combattre un énorme monstre des ombres en pleine rue. Je m’avancerais en disant que je ne serais pas étonné que ce titre soit développé sur le désormais fameux Unreal Engine 5 récemment lancé officiellement par Epic Games. Le rendu de cette vidéo m’y a fait penser immédiatement notamment la ville et ses effets qu’on avait vu dans la démo Matrix utilisant l’Unreal Engine 5 ainsi que les effets de lumière inhérents à ce nouveau moteur. Cela ne serait d’ailleurs guerre étonnant puisque le précédent Kingdom Hearts III était déjà développé sur l’Unreal Engine 4. De là à penser que ce Kingdom Hearts IV ne soit destiné qu’aux consoles PS5 et XSX/S ou encore au PC… A voir si Square Enix va encore signer un accord d’exclusivité même temporaire avec un des constructeurs.

Les autres annonces concernant des titres mobiles avec Kingdom Hearts Union x Dark Road et Kingdom Hearts Missing Link à venir sur iOS et Android courant 2022.