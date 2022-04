Gran Turismo 7 – Conseils sur la course sport C sur le circuit de Barcelona-Catalunya de la semaine du 11 avril 2022

Comme toutes les semaines, GT7 voit les courses du mode sport changer. Je ne vais pas m’éterniser sur les courses A et B qui n’ont rien de particulier si ce n’est nécessiter un bon pilotage pour gagner. Je m’intéresse à la course C, celle sur le circuit de Barcelona-Catalunya.

Les fans de simulations de F1 connaissent ce circuit par coeur puisqu’il s’agit de la version Grand Prix que GT7 propose cette semaine. La course se joue sur des voitures du groupe 4. Jusqu’à 16 pilotes pourront participer sur une course de 10 tours durant environ 25 minutes par session. Vous pourrez donc trouver une session toutes les demi-heures.

L’originalité de cette course C de la semaine (je me demande encore pourquoi Polyphony Digital appelle cela des courses quotidiennes vu qu’elles restent une semaine complète en ligne) est non seulement sa durée plus longue nécessitant une bonne concentration mais le fait que vous ne pouvez pas terminer la course sans arrêt au stand si vous pilotez à pleine puissance.

Et autant vous dire que cet arrêt au stand est extrêmement pénalisant face à des concurrents qui ne s’arrêtent pas. Alors comment faire ?

Si vous ne l’avez jamais utilisé, toute voiture possède une gestion de puissance qui affecte directement votre consommation en carburant. C’est une des options que vous pouvez faire défiler en bas à droite de l’écran après la SCT (gestion de traction). Vous pourrez y faire changer une valeur entre 1 à 6, 1 étant la puissance maximale et 6 la puissance minimale. Il va donc falloir jongler avec cette fonction pour parvenir à faire les 10 tours avec un plein prévu pour 9 tours.

Si vous jouez au pad et en automatique, je vous conseille de modifier l’accès à cette gestion de puissance en attribuant le plus et le moins sur les boutons croix et carré par exemple. En effet, par défaut, cela se trouve sur la croix directionnelle haut et bas ce qui est difficile d’accès puisque votre pouce est constamment occupé sur le stick gauche pour la direction de la voiture.

Quelle stratégie adopter donc en jouant sur la puissance ? Ma stratégie est assez simple. Lors des 3 premiers tours de la course, dans la majorité des cas, c’est un peu la queue leu-leu. Il n’y a guère de dépassement et le peloton reste assez compact.

Grosso modo, je gardais la puissance maximale sur la ligne droite des stands et baissait la puissance entre les virages 5 à 9 (cf schéma ci-dessus) à la puissance 4. Je remettais la puissance au maximum entre les virages 9 et 10 avant de réduire entre 10 et 15 avant de remettre la puissance maximale à la sortie du 15. J’ai fait cela sur les trois premiers tours et cela me permettait de quasiment faire tout le reste de la course à puissance maximale. Certains pourraient basculer en pleine puissance entre 7 et 9 car il s’agit d’une côte de même entre 10 et 13. Evidemment si vous décidez par exemple de réduire qu’à puissance 3, il vous faudra peut-être faire toute cette gestion sur 4 tours et non 3.

La technique peut être encore plus granuleuse en ajustant en permanence la puissance en fonction des zones du tracé mais cela nécessite une bonne concentration et un choix en fonction du tracé et des adversaires. J’ai adopté quelque chose d’assez simple qui ne me fait pas perdre de position en début de course. A mon niveau RP/B et RFP/S, cela passe. Mais on sent bien que la stratégie n’est pas la même pour tous les pilotes.

Bref ajustez en fonction de votre voiture, de votre pilotage et de votre choix de réduction de puissance. Pour être certain d’aller jusqu’au bout à fond, faites par exemple un tour pleine puissance et regardez si le nombre de tours affiché correspond au nombre de tours restants. Attention, n’oubliez pas qu’au début d’un tour, par exemple le 5e, cela implique qu’il doit vous rester 6 tours d’essence 😉 Bref, faites en sorte que l’affichage de puissance/consommation essence reste à l’écran et checkez pour voir si vous avez assez.

Pour exemple, vous pouvez voir ce que donne une course sans arrêt aux stands que j’ai capturé via le replay. On ne peut malheureusement pas afficher la gestion de puissance lors des replays.

Même si je ne suis pas fan des courses du groupe 4 – trop lent à mon goût – j’aime les courses longues obligeant à un peu de stratégie de course avec la gestion de la consommation par exemple pour cette semaine. Il vous reste quelques jours pour tenter la chose et essayer d’améliorer votre rang de pilote et de fair-play.