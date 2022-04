Nacon annonce Hell is Us, le nouveau projet de l’équipe de Rogue Factor

Avec ce projet, Rogue Factor – responsables de Necromunda Underhive Wars et Mordheim City of the Damned – se lance dans un projet ambitieux sous la forme d’un jeu d’action/aventure nommé Hell is Us.

Dirigé par un ancien d’Eidos Montréal ayant travaillé sur les Deux Ex Human Revolution, Deus Ex Mankind Divided et le récent Marvel’s Guardians of the Galaxy, Hell is Us est le projet le plus ambitieux de l’équipe de Rogue Factor.

Avec son monde semi-ouvert, Hell is Us sera donc un jeu d’action/aventure à la troisième personne dans un monde en pleine guerre civile. Et comme si cela ne suffisait pas, ce monde a vu débarquer depuis quelques temps l’apparition de créatures surnaturelles. Le héros du jour, grâce à des armes spéciales, va se lancer dans une aventure pour affronter et éliminer ces créatures. Il semblerait qu’à l’instar d’un Elden Ring, votre progression dépendra de votre exploration afin de glaner les informations nécessaires pour continuer.

Hell is Us est en cours de développement avec l’Unreal Engine 5 spécifiquement pour la PS5 et les XSX/S ainsi que pour le PC. Si vous avez une ancienne console, c’est donc mort pour vous.

Hell is Us sera disponible sur PS5, XSX/S et PC courant 2023.