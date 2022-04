Nouvelles images et un prochain showcase pour le prochain Saints Row

Volition, les créateurs de la saga Saints Row, a décidé de revenir à son bébé et rebooter la saga. Ils dévoilent ainsi de nouvelles images et préparent un showcase pour la semaine prochaine.

Si vous êtes du genre à aimer les mondes ouverts, vous avez sans doute pu écumer l’un ou tous les volets de la saga Saints Row. Pour se démarquer de son concurrent, les Saints Row sont partis dans le délire et la surenchère. Et ce futur nouvel opus semble avoir conservé le brin de folie de ses prédécesseurs.

L’équipe de Volition travaille donc à ce nouveau volet et devrait en montrer plus lors d’un showcase prévu le 20 avril 2022 – la semaine prochaine quoi. Ce showcase va se focaliser sur les options de personnalisation du futur Saints Row. Ce sera l’occasion de découvrir une nouvelle bande-annonce et obtenir plus d’informations à travers les interventions des membres de l’équipe.

Ce showcase sera diffusé sur les chaînes Twitch et Youtube de Deep Silver, l’éditeur du jeu. Pensez donc à vous abonner à leurs chaînes si vous ne voulez pas le rater.

Saints Row est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 23 août 2022.