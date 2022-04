Elgato dévoile son nouveau système de capture vidéo, la HD60X

BLOC INFO Constructeur Elgato Type Boîtier de capture vidéo ACHETEZ SUR AMAZON

Elgato est devenu un peu la référence en matière de périphériques et accessoires pour les youtubers et twitchers gaming. Leurs systèmes de capture vidéo est au coeur de nombre de setup. Elgato annonce un nouveau boîtier qui pourrait bien intéresser les twitchers et youtubers sur PC.

Avec ce modèle HD60X , Elgato passe donc enfin à la vitesse supérieure pour son boîtier d’entrée de gamme faisant suite au très populaire HD60S et HD60S+. Ces boîtiers de capture précédents s’étaient focalisés sur la capture vidéo 1080p. Avec la HD60 X, Elgato va permettre la capture 1080p HDR10 jusqu’en 4K30 HDR10 pour un prix d’environ 200€. Vous pourrez même capturer du 1440p60 et 1080p120 en fonction de votre format source.

Si pour certains usages et machines, le passage du HD60S+ au HD60 X ne se justifierait pas – sauf à passer à un système future proof – pour certains utilisateurs notamment les joueurs sur PS5, XSX/S et PC, ce petit boîtier USB 3.0 possède des arguments intéressants.

Ainsi, outre la capacité de capturer en 1080p60 HDR10 en HEVC pour des fichiers de plus petite taille tout en conservant une qualité d’image optimale, vous pourrez simultanément diffuser en livrestream sur Twitch ou Youtube en 1080p60 – ces services ne permettant pas encore la diffusion de contenu HDR en livestream. Mais le plus intéressant reste les capacités passthrough de ce boîtier.

Ainsi, avec la technologie passthrough embarqué par le HD60 X, vous pourrez jouer jusqu’en 4K60 HDR10 tout en diffusant en 1080p60. Terminé donc la perte de qualité obligatoire lorsque vous diffusiez avec les anciens boîtiers. Plus encore, et cela va intéresser les streamers sur PC, vous pourrez jouer avec la fonction passthrough Variable Refresh Rate (VRR). Terminé alors les effets de déchirement à l’écran tout en profitant d’une meilleure “fluidité” sur les écrans compatibles VRR. Enfin, pour les joueurs préférant jouer avec de très hautes fréquences, le HD60X est capable de laisser passer les signaux 1080p240 et 1440p120.

Pour profiter des capacités du HD60 X, vous allez devoir oublier le logiciel Game Capture d’Elgato et passer à leur autre logiciel, 4K Capture Utility (4KCU) que connaissent les utilisateurs des modèles supérieurs comme le 4K 60S+. Si l’interface change un peu, vous retrouverez l’essentiel pour gérer vos captures.

Côté audio, ce boîtier capture le son en 48kHz donc pas de problème de qualité sonore de ce côté là non plus. Pour les streamers, ce logiciel possède la technologie Stream Link qui envoie le flux de la HD60 X vers 4KCU ou vos logiciels de stream de type OBS Studio.

Elgato met donc à jour leur fameux boîtier indépendant pour répondre aux besoins des joueurs ayant les nouvelles consoles et pour ceux qui streament et jouent sur des PC plus puissants avec des fréquences d’image bien plus élevés que les classiques 30 ou 60 images/seconde.

L’Elgato HD60 X est disponible dès à présent.