Blackmagic Design annonce Davinci Resolve 18

Pour les créateurs de contenu, trois logiciels de montage vidéo dominent le marché. Il s’agit d’Adobe Premiere, Final Cut Pro et DaVinci Resolve. Le dernier est très intéressant puisqu’il est gratuit. Son éditeur Blackmagic Design annonce la toute dernière version 18.

Parallèlement à l’annonce de nouveaux matériels de stockage dédiés à la vidéo, soyons clairs, destinés aux professionnels, Blackmagic Design annonce donc DaVinci Resolve 18 sur PC, Mac et Linux avec une bêta disponible dès à présent sur le site officiel.

Contrairement à Adobe Premiere ou Final Cut Pro, l’originalité de Davinci Resolve est d’intégrer à la fois un logiciel de montage mais aussi un logiciel de mixage audio, un logiciel de compositing, un logiciel de colorimétrie et un logiciel de compression/exportation. Autant vous dire que pour 0€, vous pouvez quasiment tout faire en matière de vidéo pour vos projets. Il existe toutefois Davinci Resolve Studio, la version payante qui intègre des fonctionnalités pas forcément utiles pour beaucoup d’entre nous à savoir la gestion du HDR, le DaVinci Neural Engine, la 3D stéréoscopique et divers plug-ins.

Voici la liste des principales nouveautés de DaVinci Resolve 18 :

Support pour l’hébergement et la gestion des bibliothèques de projets reposant sur le cloud par le Blackmagic Cloud.

La nouvelle appli Blackmagic Proxy Generator crée et gère automatiquement les proxys.

Possibilité de choisir entre un travail avec les proxys ou avec les fichiers originaux de la caméra.

Prise en charge du mappage des chemins intelligent pour relier automatiquement les fichiers.

Amélioration des performances des bibliothèques de projets pour les serveurs privés.

Le nouveau masquage des objets reconnaît et tracke automatiquement le mouvement de milliers d’objets.

La nouvelle carte de disparité génère des caches de disparité 3D d’une scène dans DaVinci Resolve Studio.

Le nouveau tracker de surfaces tracke les surfaces déformées dans DaVinci Resolve Studio.

Outil Ultra beauty dans Resolve FX pour des corrections avancées. Permet de corriger les imperfections en lissant la peau, puis en recouvrant les détails pour produire des résultats naturels et flatteurs.

Prise en charge étendue des sous-titres pour les textes chronométrés TTML et XML, ainsi que les sous-titres intégrés MXF/IMF.

Support pour inverser la forme, l’iris et les volets des transitions sur la page Montage.

La nouvelle option 5×5 dans le viewer multicam permet de visionner jusqu’à 25 angles différents simultanément.

Outil peinture accéléré par GPU offrant des tracés plus fluides.

Prise en charge des prévisualisations live lors de l’utilisation du sélecteur de couleur Text+.

Possibilité de convertir d’anciens projets à bus fixes en projets FlexBus dans les paramètres du projet.

Amélioration du mixage immersif Dolby Atmos, dont le monitoring Binaural.

Décomposition des timelines imbriquées avec toutes les données des pistes, dont les effets FX et l’automation.

Scope Space View innovant dans Fairlight indiquant la position et la relation des objets dans l’espace 3D.

Pour ceux qui bossent sur les récents Mac Studio, DaVinci Resolve 18 et DaVinci Resolve 18 Studio profitent de la puissance de la puce M1 Ultra d’Apple pour des rendus et un workflow encore plus fluide.

Pour tous les détails de cette version 18, je vous recommande d’aller jeter un coup d’oeil sur la page officielle. Jonglant personnellement entre Final Cut Pro et DaVinci Resolve, cette version 18 présente des fonctionnalités intéressantes et des optimisations qui devraient me permettre de gagner du temps. Même si DaVinci Resolve peut faire peur à ceux qui n’ont pas une grande expérience du montage vidéo, ses capacités, sa rapidité et les nombreux didacticiels disponibles sur Youtube par la communauté le rend vraiment intéressant – sans oublier le fait qu’il soit gratuit. Je vous recommande donc de tester la bête pour vous faire une idée.

DaVinci Resolve 18 est téléchargeable gratuitement dès à présent en version beta sur le site de Blackmagic Design. Si vous avez une licence DaVinci Resolve Studio, vous pouvez télécharger la version DaVinci Resolve Studio 18 gratuitement. La version Studio coûte 265€. Les deux logiciels existent en version PC, Mac et Linux.