Jane Foster The Mighty Thor arrivera sur Marvel’s Avengers

Square Enix et ses équipes continuent à soutenir leur Marvel’s Avengers. La prochaine mise à jour 2.4 se profile à l’horizon avec une sortie prévue le mois prochain. Mais Square Enix prépare déjà l’après 2.4.

Les développeurs de Marvel’s Avengers continuent à bosser sur leur jeu d’action et la prochaine mise à jour 2.4 prévu pour le mois de mai se focalise sur divers améliorations concernant le système autour des différents évènements. Ainsi, ceux-ci devraient offrir de meilleurs récompenses qui devraient changer le rythme de progression aussi bien pour les vétérans que pour les nouveaux joueurs. Par exemple, chaque activité devrait donner plus d’équipements de différents sets. On devrait aussi obtenir une plus grande variété d’éléments cosmétiques. Pour ceux qui veulent faire monter leurs héros, il y aura de nouveaux moyens d’obtenir des équipements de plus haut niveau. Bref, Square Enix semble enfin comprendre que les récompenses étaient vraiment à la peine.

Mais quid d’après ? Square Enix évoque déjà la future mise à jour 2.5. Celle-ci apportera un élément d’importance : une nouvelle héroïne. C’est ainsi Jane Foster, la nouvelle Thor, qu’on va pouvoir incarner avec pour sûr ses propres missions et sa petite campagne. Même si elle ne sera pas la représentation de la Jane Foster qu’incarne Natalie Portman dans le prochain film Thor Love & Thunder (cf. vidéo ci-dessous), on va espérer qu’elle apportera de nouvelles capacités et ne sera pas un simple reskin du Thor originel du jeu.

Marvel’s Avengers est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.