Logitech Lift, la nouvelle souris verticale de Logitech

Nous ne sommes pas tous des pro-gamers à la recherche de souris de compétition. Logitech pense à celles et ceux qui cherchent une souris ergonomique pour un usage au quotidien.

Certains d’entre vous utilisent sans doute des souris différentes en fonction de l’usage. Si en gaming, il faut tout de même une souris rapide et précise, pour de la bureautique ou tout travail créatif, une souris ergonomique est plus adéquat.

Logitech annonce donc une souris verticale Bluetooth pour une position plus naturelle de la main. Disponible en trois coloris (noir, blanc et rose), la Logitech Lift vise donc surtout le marché bureautique ou professionnel.

Conçu pour un confort maximum, la Logitech Lift bénéficie d’un design compact avec une poignée en caoutchouc souple et un repose-pouce confortable. Son angle de 57° a été soigneusement choisi pour une position naturelle de la main et de l’avant-bras tout en soulageant votre poignet.

Cette souris est proposée en version droitier ou gaucher. Outre les boutons pour les clics droit et gauche, vous aurez également deux autres boutons au niveau du pouce et le fameux SmartWheel de Logitech faisant office de molette rapide et précise. Evidemment ces boutons sont programmables.

La Logitech Lift sera disponible dès maintenant sur le site de Logitech et à partir du 25 avril chez la plupart des revendeurs pour 80€.