Xbox Game Pass – Les nouveaux arrivants d’avril 2022

Les abonnés Xbox Game Pass vont avoir droit à du nouveau dès à présent et dans les prochains jours histoire d’avoir du nouveau à poncer.

Avant tout, Microsoft annonce un partenariat avec Ubisoft. Les premiers résultats de cette collaboration sera la disponible sur le Xbox/PC Game Pass de titres Ubisoft. Les premiers titres concernés seront Assassin’s Creed Origins sur console, cloud et PC et For Honor Marching Fire Edition sur PC. La mise à jour Marching Fire sera disponible sur console et cloud. Les versions PC seront disponibles via l’application Ubisoft Connect. On vous en reparlera lorsque ces titres seront proposés.

Parallèlement, le Xbox/PC Game Pass voit donc arriver de nouveaux titres dès à présent :

F1 2021 (Cloud) EA Play

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) EA Play

Turnip Boy Commits Tax Evation (Cloud, Console, PC)

Les titres suivants arriveront dans les prochains jours :

7 Days to Die (Cloud, Console, PC) – 26 avril

Research & Destroy (Console, PC) – 26 avril

Bugsnax (Cloud, Console, PC) – 28 avril

Unsouled (Console, PC) – 28 avril

Diverses mises à jour sont également disponibles pour les abonnés :

Age of Empires IV Saison 1 : Le Festival des Âges – Disponible

Ark: Survival Evolved : Eggcellent Adventure – Disponible jusqu’au 25 avril

No Man’s Sky : la mise à jour Outlaws – Disponible

Sea of Thieves : The Shrouded Deep – Disponible du 21 avril au 12 mai

Minecraft Dungeons : Luminous Night (Aventure saisonnière de la Saison 2) – Disponible le 20 avril

Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate auront également droit à des bonus :

MLB The Show 22 : Pack de lancement – Disponible

F1 2021 : Pack mise à jour Deluxe – Disponible

Halo Infinite : Pack 2XP et Challenge Swap – Disponible

Super Animal Royale : Pack d’avantages pour la Saison 3 – Disponible

Apex Legends: Charme d’arme 24-Carat Coffin – Disponible

Enfin, Microsoft a fait un effort pour ceux qui jouent via le cloud et sur leur mobile puisque de nouveaux jeux vont avoir droit à des contrôles tactiles :

Ben 10 : La Chasse aux Pouvoirs

Besiege

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Edge of Eternity

Hitman Trilogy

Lawn Mowing Simulator

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

Pat’ Patrouille : La Super Patrouille sauve la Grande Vallée

Course avec Ryan

Transformers Battlegrounds

Windjammers 2

Zero Escape: The Nonary Games

Enfin, pour qu’il y ait de nouveaux arrivants, il y a forcément des titres qui quittent le service.

Cricket 19 (Cloud, Console & PC)

Outlast 2 (Cloud, Console & PC)

Secret Neighbor (Cloud, Console & PC)

Streets of Rage 4 (Cloud, Console & PC)

Vous voilà prévenus. Bon jeu à tous !