EA et Codemasters annoncent F1 22 pour juillet prochain

Si vous êtes fans de simulation automobile, il y a de quoi récemment surtout côté PlayStation avec GT7. D’ici quelques mois, on va aussi pouvoir reprendre le volant pour le prochain F1 22 d’EA/Codemasters.

EA et Codemasters annoncent la couleur puisqu’ils affirment qu’il s’agit d’une version apportant un grand chamboulement pour la saga F1. Cette édition F1 22 va ainsi intégrer de nouvelles voitures hybrides ainsi que des règles inédites pour les week-end de course avec l’arrivée des courses F1 Sprint. Evidemment, tous les circuits du calendrier de cette saison de F1 seront disponibles dont l’Autodrome International pour le Grand Prix de Miami.

Histoire de ne pas frustrer les nouveaux joueurs, Codemasters a travaillé sur l’IA adaptative qui va laisser un peu plus de chance aux novices de rester compétitifs. Diverses options d’affichage pourront vous aider à piloter. Vous aurez également droit à des programmes d’entraînement modernisés pour que vous puissiez apprendre les tracés et les techniques de pilotage.

Pour les fans d’un aspect social, les développeurs annoncent le F1 Life, un hub où vous pourrez exposer vos supercars, les vêtements et les accessoires que vous aurez gagné. Une salle de trophées en quelque sorte.

Sur PC, si vous avez un Oculus Rift ou un HTC Vive, vous pourrez découvrir le jeu en VR de quoi changer l’immersion totale.

Pour le reste, on devrait tout de même conserver certains des modes traditionnels comme Mon Ecurie où vous devrez gérer l’équipe. A vous de choisir votre budget de départ et vous lancer dans la compétition. Le mode carrière sera également de la partie avec des améliorations et une option deux joueurs. Enfin le multijoueur ne sera pas oublié avec diverses courses contre des joueurs du monde entier.

F1 22 bénéficiera de mises à jours en temps réel sur les circuits en Australie, en Espagne et à Abu Dhabi.

F1 22 sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 1er juillet 2022.