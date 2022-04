Outriders Worldslayer, l’extension majeure du shooter de Square Enix et People Can Fly arrive cet été

Les polonais de People Can Fly prépare la plus grosse mise à jour pour son Outriders avec Outriders Worldslayer. Attendez-vous à du nouveau dans ce shooter coop plutôt sanglant.

Pour avoir terminé la campagne principale d’Outriders, je peux dire que ce shooter était plutôt intéressant à défaut d’être incontournable avec notamment quelques bugs probablement corrigés depuis et un endgame pas top clair.

Si vous faites partie des joueurs qui avaient écumé et apprécié le monde ravagé d’Enoch, People Can Fly et Square Enix vont donc lancer l’extension payante Outriders Worldslayer. Celle-ci comprendra bon nombre de contenus pour vous replonger dans ce monde pour un bon moment.

Voici un petit résumé de ce que vous allez avoir droit avec Outriders Worldslayer :

Une nouvelle campagne pour découvrir de nouvelles zones glaciales de la planète Enoch et affronter une altérée nommée Ereshkigal.

Une flopée de nouveaux types d’ennemis et de boss à affronter

Près d’une centaine de nouvelles armes et équipements avec des niveaux plus élevés à looter pour gagner en puissance

Un nouveau tier va faire son apparition dans les activités de l’extension, le tier Apocalypse avec un niveau max à 40. Ce tier voit aussi l’arrivée des équipements apocalypse qui comprennent un troisième modificateur

L’arborescence PAX est une seconde arborescence de compétences à débloquer en découvrant l’histoire des PAX. Cela permettra de faire progresser votre outrider avec deux nouvelles sous-classes pour chacune des classes disponibles dans le jeu. Il faudra les débloquer en terminant diverses activités dans Worldslayer.

L’Ascension est le nouveau système de progression qui va débuter avec Outriders Worldslayer. Petit à petit, vous pourrez améliorer votre endurance, votre puissance, vos capacités et votre pouvoir de l’anomalie. En tout, 200 points seront à débloquer de quoi vous maintenir actif pour des centaines d’heures.

Un nouveau endgame nommé l’Epreuve de Tarya Gratar totalement inédit qui va certainement offrir de beaux loots pour celles et ceux qui parviendront à le terminer.

Pour les nouveaux arrivants qui veulent profiter directement de l’extension, les développeurs ont prévu un boost qui vous permet d’atteindre le niveau 30 directement et commencer avec l’extension directement sans devoir se taper la campagne principale.

Outriders Worldslayer sera disponible à partir du 30 juin 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia pour tous les possesseurs du jeu. Cette extension est d’ores et déjà en précommande pour 40€ avec des réductions pour certains stores. A noter que Square Enix a prévu également Outriders Worldslayer Edition qui comprend le jeu de base et l’extension pour 70€.