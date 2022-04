Splatoon 3 sera disponible à la rentrée de septembre

Les fans de combats à coup de pistolet à peinture vont pouvoir reprendre les armes à la rentrée avec la sortie de Splatoon 3 sur la Nintendo Switch.

C’est donc à partir du 9 septembre 2022 que les possesseurs de Nintendo Switch vont pouvoir retrouver les Inklings et les Octalings dans leurs combats acharnés à Cité-Clabousse et la Contrée Clabousse. Les combats à 4 contre 4 vont donc reprendre de plus belle avec le mode Guerre de Territoire avec d’anciennes et de nouvelles cartes comme la banlieue Balibot. Splatoon 3 aura également des matchs intenses en 4 contre 4 classiques ou encore une campagne solo inédite ou le retour du mode Salmon Run – sorte de mode horde où vous devrait repousser des vagues de dangereux Salmonoboss.

Evidemment qui dit nouvel opus dit nouveautés. Pour Splatoon 3, Nintendo prévoit de nouvelles armes et de nouveaux équipements. Vous aurez par exemple droit au transperceur, une arme en forme d’arc qui peut projeter l’encre à la verticale comme à l’horizontale.

Je vous laisse le soin de découvrir tout cela sur la vidéo ci-dessous.

Splatoon 3 sortira sur Switch le 9 septembre 2022.