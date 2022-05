La simulation de tennis Matchpoint Tennis Championships ouvre ses courts en juillet

Les simulations de tennis ne courent pas les rues. C’est bien dommage. Tous les titres récents ne sont pas parvenus à capturer l’essence de ce sport que je connais personnellement bien. Espérons qu’en juillet prochain, cette nouvelle production parvienne à nous convaincre… et me convaincre.

En cours de développement chez Torus Games et édité par Kalypso Media, Matchpoint Tennis Championships va donc tenter de convaincre tous les fans de la raquette et de la petite balle jaune. Le jeu proposera les classiques mode solo et multijoueur en ligne et sa liste de stars du tennis.

Voici quelques détails sur ce qui attend les futurs joueurs :

Débutez votre aventure en mode solo ou en multijoueur en ligne : Le mode carrière complet et son système de classement basé sur le mérite permet un matchmaking précis et compétitif.

Créez votre avatar 3D : Choisissez votre look, vos habits et votre façon de jouer à l'aide d'options de personnalisation des véritables techniques de jeu telles que le choix d'être droitier ou gaucher, ainsi que celui de faire des revers à une ou deux mains.

Dominez le court en tant que professionnel du tennis : Matchpoint Tennis Championships propose 16 stars internationales du tennis comme Nick Kyrgios, Kei Nishikori et Amanda Anisimova.

Personnalisez intégralement votre athlète et ses vêtements : Le jeu propose du matériel issus des plus grandes marques du tennis telles que UNIQLO, HEAD et bien plus encore, offrant aux joueurs la possibilité d'utiliser leurs propres affaires, de la raquette aux vêtements. Il est également possible de débloquer un équipement spécial en remportant des matchs compétitifs.

Maîtrisez tous les coups et tirs avec style : Déterminez les résultats d'un rallye en choisissant les meilleures techniques.

Affrontez des concurrents en mode local ou dans des matchs en ligne : Triomphez une I.A exigeante ou vos amis et rivaux.

Etudiez les mouvements et tactiques de vos adversaires : Analysez vos concurrents et apprenez leurs points forts ainsi que leurs faiblesses afin de bénéficier d'un avantage tactique avant le match.

Entraînez-vous afin d'atteindre la perfection : Engagez un coach personnel pour parfaire vos compétences. Améliorez vos forces et diminuez vos faiblesses à l'aide du système de coaching et des modules d'entraînement individuel.

Perfectionnez vos tactiques dans les modes « Training » et « Practice » : De nombreux mini-jeux vous aideront à devenir le meilleur sur le court.

Participez à des matchs amicaux dans des lieux spectaculaires à travers le monde : Chaque court possède ses propres caractéristiques qu'il vous faudra étudier afin d'adapter votre jeu.

Le mode « replay » : Enregistrez vos meilleurs moments dans le but de vous améliorer.

Kalypso Media confirme donc la sortie de leur simulation de tennis le 7 juillet prochain sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Une Legends Edition est prévue intégrant les stars Tim Henman et Tommy Haas dans le jeu dès le lancement.