Xbox Games With Gold – Les jeux gratuits de mai 2022

Nouveau mois et nouveaux titres pour les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft lâche donc sa liste.

Dès à présent, le programme Xbox Games With Gold est renouvelé avec les titres suivants :

Yoku’s Island Express : Disponible du 1er au 31 mai

The Inner World – The Last Wind Monk : Disponible du 16 mai au 15 juin

Hydro Thunder Hurricane : Disponible du 1er au 15 mai

Viva Piñata Party Animals : Disponible du 16 au 31 mai

Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour enrichir votre bibliothèque sur votre Xbox. Lancez les téléchargements !