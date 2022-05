Embracer Group rachète trois studios occidentaux de Square Enix et une tonne de licences

Voilà un peu la grosse nouvelle de ce lundi. Les chaises musicales continuent dans cette industrie avec des studios qui passent de main en main. Cette fois-ci, cela concerne les studios nord-américains de Square Enix.

Lorsque Square Enix a racheté Eidos en 2009, l’éditeur nippon avait non seulement repris les actifs de l’éditeur anglais mais également bien des licences et des studios dont Eidos Montréal et Crystal Dynamics. Ces deux studios font donc partie de la vente annoncée aujourd’hui ainsi que le troisième studio nord américain à savoir Square Enix Montreal fondé en 2011 après le rachat d’Eidos. Crystal Dynamics est connu pour de nombreux titres dont les derniers Tomb Raider ou encore le Marvel’s Avengers. Eidos Montréal a travaillé sur les Deus Ex récents ou le Marvel’s Guardians of the Galaxy de l’an dernier. Quant à Square Enix Montréal, l’équipe s’est surtout occupé d’adaptations de Hitman et Tomb Raider sur mobiles.

Parallèlement au rachat de ces trois studios, Embracer Group récupère également de nombreuses licences et titres du back catalogue de Square Enix/Eidos dont les plus célèbres sont Tomb Raider, Deus Ex, Thief ou encore Legacy of Kain. On sait déjà qu’un nouveau Tomb Raider est en cours de développement chez Crystal Dynamics comme évoqué lors du lancement officiel de l’Unreal Engine 5 d’Epic Games. Ce titre sortira donc sous la houlette de Embracer Group et non plus Square Enix. Avec un portfolio aussi fourni, le groupe nordique – Embracer Group est suédois et regroupe de nombreuses entités comme Koch Media, THQ Nordic, Saber Interactive, Gearbox Software/Publishing – va donc pouvoir puiser dedans pour toujours plus de projets dans les années à venir.

Le rachat a été confirmé pour la somme de 300 millions de dollars ce qui, soit-dit en passant, est peu cher payé comparé aux 68,7 milliards de dollars que Microsoft déboursera pour Activision Blizzard si le rachat est validé par les instances américaines. Ce rachat devrait être finalisé d’ici la fin de l’année.