Le circuit de Miami sera dans F1 22

Codemasters et Electronic Arts préparent le lancement de F1 22, l’édition 2022 de leur simulation de F1 pour cet été. Aujourd’hui ils dévoilent le nouveau circuit avec une vidéo et de nouvelles images.

F1 22 intégrera donc bel et bien le nouveau circuit de Miami International Autodrome qui sera utilisé pour la cinquième manche du championnat du monde de F1 cette année. Codemasters s’est fendu d’une vidéo et d’une nouvelle galerie d’images de ce circuit que tous les fans de F1 vont découvrir ce week-end.

Parallèlement à cette annonce, EA et Codemasters dévoilent les visuels pour les packshots de F1 22. Ainsi pour l’édition standard, EA et Codemasters se sont adjoints Charles Leclerc entouré par Lando Norris et George Russel. EA prévoit aussi une Edition Champions avec quatre grands champions que son Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso et Max Verstappen. Cette édition comprendra du contenu additionnel par défaut.

F1 22 sortira le 1er juillet sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.