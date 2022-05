Thymesia – Le Souls-Like des taïwanais d’OverBorder Studio sortira cet été

Dévoilé l’an dernier, ce Souls-like a été retardé. Initialement prévu pour courant puis décembre 2021, Thymesia va finalement sortir cet été.

La jeune équipe taïwanaise d’OverBorder Studio travaille depuis un moment sur leur interprétation du genre Souls-like avec Thymesia. Annoncé il y a plus d’un an, le projet a connu quelques péripéties et subi des reports.

Team17 et OverBorder Studio ont une nouvelle date de sortie et cette fois-ci, elle devrait être la bonne. Ainsi, les fans du genre qui veulent découvrir un gameplay qui semble bien plus punchy et rapide que les Dark Souls – à plus rapprocher des Nioh de la Team Ninja d’ailleurs – pourront se lancer dès le 9 août prochain.

Initialement annoncé sur PC uniquement, il semblerait que le report de la sortie ait un rapport avec l’ajout de deux autres plateformes à savoir la PS5 et les XSX/S.

Pour rappel, Thymesia vous fera incarner Corvus dans un monde frappé par une peste décimant tout sur son passage. Corvus va devoir combattre bien des ennemis des plus coriaces dans les rues d’une ville nommée Hermes en déchéance. A vous de découvrir le mystère entourant cette ville et sauvez-la. Corvus dispose d’armes étranges dont la puissance est tirée de la peste lui permettant des attaques puissantes face à ses ennemis. En les éliminant, vous pourrez ainsi récupérer les malades de ces ennemis pour augmenter votre puissance. Comme vous pouvez vous y attendre, il sera possible d’améliorer les compétences et les armes de Corvus tout au long de son périple.

Thymesia sortira le 9 août 2022 sur PS5, XSX/S et PC. En attendant, voici la toute dernière bande-annonce.