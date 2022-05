Remote Life, le shoot’em up de Next Level Games arrive sur consoles

Je suis de la vieille école à savoir que j’adore les shoot’em up même si avec l’âge les terminer devient vraiment difficile :p Les PCistes ont pas mal de choix grâce aux indés. Certains titres finissent par être adaptés sur consoles comme ce Remote Life.

Alors que l’équipe de Next Level Games prépare un second opus nommé Remote Life 2 Fearless (cf. trailer ci-dessous), le premier volet va enfin débarquer sur consoles. Sortie à l’automne 2019 sur PC, Remote Life reprend le concept des bons vieux shoot’em up en y apportant sa petite patte. Outre une direction artistique plutôt soignée, ce shoot se distingue par la possibilité de choisir la direction de vos tirs ou encore celle d’intégrer son vaisseau à d’autres éléments pour gagner en puissance.

Les joueurs sur consoles vont donc pouvoir se lancer grâce à l’éditeur Ratalaika Games qui va l’éditer. Remote Life est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et Switch pour le 27 mai 2022 pour seulement 18€. Tentant n’est-ce pas?

En bonus, je vous mets donc ci-dessous la vidéo de Remote Life 2 Fearless prévu sur PC pour décembre 2022.