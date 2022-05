Découvrez le prologue de Trek To Yomi jusqu’en 4K HDR

Trek To Yomi avait fait son effet losqu’il a été présenté lors du State of Play de Sony en mars dernier. Le jeu est enfin disponible et en attendant le test qu’on postera prochainement, je vous propose une vidéo.

La vidéo ci-dessous vous permet de découvrir le prologue du jeu et découvrir un jeu très largement inspiré par les films de samurai en noir et blanc. Le jeu est d’ailleurs intégralement en noir et blanc développé sous Unreal Engine.

On y incarne un jeune samurai qui va devoir prendre les armes et défendre son village attaquée, promesse faite à son maître assassiné. Le gameplay est assez classique et requiert du timing. Il ne s’agit pas d’un jeu bourrin. A l’instar des Souls-like, vous allez devoir gérer un peu les combats. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés. Pour les besoins de la vidéo, j’ai débuté en mode facile.

Cette vidéo a été capturé sur la version PS5 – le test le sera sur la XSX. Il n’y a guère de différence vu l’approche visuelle des développeurs. A noter que pour ne éviter les artefacts de compression j’ai retiré un filtre utilisé sur le jeu pour rendre l’image un peu comme dans les vieux films de samourai.

Trek to Yomi est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X et PC. Si vous avez le Xbox Game Pass, vous pouvez même y jouer gratuitement.