Gotham Knights se montre avec de nouvelles vidéos et images

Annoncé depuis un bon moment, Gotham Knights avait un peu disparu des radars médiatiques. Warner Bros Games veut rappeler que son projet est toujours en développement et nous dévoile du gameplay et de nouvelles images.

Gotham Knights en cours de développement chez Warner Bros Games Montréal rassemble 4 super-héros de l’univers Batman de DC Comics à savoir Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin. Avec une intrigue se déroulant après la mort de Batman, nos héros vont devoir enquêter sur une mystérieuse organisation nommée la Cour des Hiboux.

La vidéo ci-dessous présente du gameplay pour les personnages que son Nightwing et Red Hood, chacun avec leur propre style de combat et leurs propres équipements.

Pour celles et ceux qui sont certains d’acheter ce jeu, les précommandes sont lancées sur tous les stores avec une édition standard à 75€ et et une édition deluxe à 95€ avec le jeu et le Pack Visionnaire DLC avec divers bonus in-game.

Warner Bros Games a également prévu une édition collector à 299€ qui comprendra :

Le contenu de l’édition deluxe

Un pin’s à collectionner en réalité augmentée

Un livre de 16 pages

Une carte exclusive de Gotham

Une figurine des quatre personnages

et plus encore…

A noter que toute précommande donnera accès au skin Bat-Moto Kustom 233 à la sortie.

Gotham Knights est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 25 octobre 2022. Warner Bros Games confirme que ce titre ne sera pas porté sur les PS4/Pro et Xbox One/X.