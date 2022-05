Madshot sortira en accès anticipé sur steam le mois prochain

Si vous aimez les jeux d’action/plateforme avec une approche rogue-like, vous allez être servi avec Madshot. Développé par une jeune équipe suédoise, Overflow, et édité par Hook, une filiale de Digital Bros, ce titre a de quoi séduire.

Overflow et Hook annoncent la disponibilité dès le 9 juin prochain de Madshot dans une version en accès anticipé sur Steam pour les joueurs sur PC.

Madshot est un jeu d’action/plateforme mêlant du shoot avec une approche rogue-like et un côté acrobatie qui devrait plaire aux fans du genre. Le but est combattre des tonnes de créateurs et de boss – plus de 50 ennemis et boss différents sont annoncés – afin de vaincre le méchant de l’histoire, un certain Cthulhu. Il faudra évidemment faire progresser votre héros pour gagner en puissance avec plus de 300 améliorations disponibles et un grand nombre d’armes. Et pour rendre le jeu plus conséquent, le monde est généré de manière procédurale ce qui va vous pousser à explorer. Chaque partie ne devrait donc pas ressembler à la précédente.

Je vous propose une galerie d’images et une vidéo pour vous faire une idée par vous-même.

Madshot sortira en accès anticipé le 9 juin 2022 sur PC.