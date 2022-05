Nouvelle activité temporaire pour Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Si vous faites partie des agents Rainbow Six qui se sont attaqués à l’invasion, sachez que vous pouvez relancer le jeu et télécharger la dernière mise à jour apportant son lot de nouveautés dont une nouvelle activité.

Cette dernière est nommée Nightmare Fog (Brouillard de cauchemar en bon français). Se déroulant à partir d’aujourd’hui jusqu’au 2 juin prochain, cette activité va vous faire affronter des ennemis dans une véritable purée de pois de toxines. La problématique c’est que plus vous serez dans ce brouillard de toxines et plus vous risques d’avoir des hallucinations visuelles et auditives qui vont altérer votre perception de l’espace et du temps pour enfin affecter votre santé en réduisant vos points de vie. Il existe toutefois un antidote nommé Neurostim dans des mallettes. Malheureusement dans chaque incursion, le nombre est limité. Autant dire qu’il va falloir essayer d’aller assez vite dans vos incursions avant que la toxine ne fasse des dégâts.

Parallèlement à ce nouveau mode de jeu, cette mise à jour va apporter les éléments suivants :

Dix nouveaux niveaux de progression via le système de prestige

Un nouvel ennemi, le Vigil Protéen

Le nouveau Pistolet REACT Accélérateur

Cinq nouvelles études de crise

Des pendentifs aux couleurs de l’événements que les joueurs pourront conserver même quand ce dernier sera terminé

De l’XP supplémentaire pour la complétion d’objectifs

La mise à jour est disponible dès à présent.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.