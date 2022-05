Apprenez à devenir un espion dans Two Point Campus

Quand je vous disais que le campus universitaire que vous allez pouvoir construire avec Two Point Campus a des disciplines assez étranges. Cette fois-ci, Sega et Two Point Studios annonce l’espionnage comme discipline.

Un des cours que va distiller votre futur université est donc l’espionnage. Vous allez pouvoir former vos étudiants à devenir de véritables espions. A vous de les entraîner à diverses activités un peu spécifiques telles que le pilotage de drone, le tir d’entrainement ou encore la course d’obstacles. Toutefois, il faudra gérer un problème à savoir que des agents rivaux ont infiltré votre campus. Il va falloir les débusquer pour les éjecter de votre campus avant qu’ils ne découvrent les secrets de votre organisation.

Jetez un coup d’oeil sur la vidéo ci-dessous pour vous faire une idée de ce que cela implique.

Two Point Campus est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 9 août 2022. Les joueurs Xbox et PC pourront y jouer gratuitement s’ils sont abonnés au Xbox/PC Game Pass.