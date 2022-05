Edition Deluxe et vidéo de gameplay pour Soulstice

Modus Games prépare le lancement de son nouveau jeu d’action Soulstice pour l’automne prochain. Histoire de faire patienter, l’éditeur dévoile une longue vidéo de gameplay ainsi que l’édition deluxe en précommande.

Les joueurs intéressés peuvent en effet d’ores et déjà précommander la version Deluxe Edition de Soulstice. Cette édition comprend :

Le jeu

Un artbook numérique

Une bande originale numérique

Un pack d’objets Ashen Blade

Des devises

Pour rappel Soulstice va vous faire incarner deux soeurs nommées Briar et Lute, des chimères. Elles sont les seules capables de combattre les Wraiths grâce à leurs pouvoirs avant qu’il ne soit trop tard. Entre Briar véritable guerrière aux capacités surhumaines et Lute et ses pouvoirs mystiques, vous devriez avoir suffisamment de puissance pour vaindre tout le monde. Evidemment, vu le genre, on gagnera en compétences et en armement au fur et à mesure de sa progression.

Soulstice est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour l’automne 2022.