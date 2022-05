Le premier DLC de Dying Light 2 Stay Human reporté à la rentrée de septembre

Si vous avez déjà bien écumé le monde de Dying Light 2 Stay Human et rêviez de continuer à le faire, Techland prépare du nouveau contenu mais cela va prendre un peu plus de temps que prévu.

Les développeurs de Techland ont déjà pas mal travaillé pour peaufiner leur Dying Light 2 Stay Human en ayant ajouté depuis le lancement du jeu diverses améliorations comme un mode New Game+, le curseur FOV pour les versions consoles ou encore diverses améliorations pour le coop.

L’équipe travaille d’arrache-pied sur le premier DLC qu’ils vont montrer le mois prochain et qui se nomme In the Footsteps of a Nightrunner. Comme vous pouvez vous y attendre, cette extension apporte son lot de nouveaux contenus et d’évènements. L’équipe y prévoit également l’ajout du désormais habituel mode photo.

Malheureusement, l’équipe a de manière transparente annoncé que cette extension ne sortira pas à la période prévue et a été reporté à septembre prochain. Si vous comptiez vous lancer dans encore plus d’action, il va falloir faire preuve de patience.

Dying Light 2 Stay Human est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.