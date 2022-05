Le remake de Dead Space sortira en janvier 2023 sur PS5, XSX/S et PC

A l’instar de ce qui se passe à Hollywood, l’industrie du jeu vidéo semble manquer d’imagination ou de “bollocks” pour tenter d’innover. EA n’est que le dernier d’une longue liste d’éditeurs à taper dans leur back catalogue.

Ainsi, alors que l’éditeur a fermé le studio Visceral Games, EA compte ressusciter la franchise Dead Space en confiant à son équipe Motive le développeur d’un remake complet. Oui, oui, un remake et non un simple remaster comme c’est souvent le cas.

A travers diverses vidéos, Motive a tenté de rester transparent et présenter leur travail sur ce remake qui devrait évidemment bénéficier d’une réalisation nettement revue à la hausse car le jeu ne se destine qu’aux consoles new gen, PS5 et XSX/S et sur PC. Vous pourrez voir le travail de l’équipe à travers les deux longues vidéos qu’on vous propose ci-dessous.

A l’instar de ce que Capcom a fait sur le remake des Resident 1, 2 et 3, Ce Dead Space va bénéficier d’une refonte totale. Le jeu est ainsi développé par le moteur Frostbite de DICE que vous connaissez pour être celui utilisé notamment par les Battlefield. La bande son a été entièrement retravaillé ainsi que l’aspect visuel avec de nouveaux modèles 3D, une flopée d’effets spéciaux et la gestion du HDR notamment.

L’intrigue du jeu ne devrait pas changer grandement. Il s’agit toujours d’incarner Isaac Clarke et de tenter de survivre à bord du légendaire vaisseau USG Ishimura ou sévit une horreur.

Dead Space sortira le 27 janvier 2023 sur PS5, XSX/S et PC.