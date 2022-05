Fall Guys passe en free to play et sortira sur Xbox et Switch

Jusqu’à présent accessible uniquement aux joueurs PS5, PS4/Pro et PC, le jeu plutôt fun et délirant de Mediatonic va donc changer de modèle économique et se prépare par la même occasion à débarquer sur la Nintendo Switch et les consoles Xbox.

Mediatonic a donc décidé – et c’était prévisible compte tenu du jeu – de transformer le modèle économique de son Fall Guys. Ainsi, leur jeu d’action compétitif multi-épreuves va devenir free to play à partir du 21 juin prochain quelle que soit la plateforme. Mieux encore, Fall Guys deviendra cross-play et cross-progression histoire que vous ayez toujours des adversaires à affronter et que vous pourriez progresser dans le jeu même en jouant sur différentes machines grâce à Epic Online Services.

Histoire de ne pas trop mécontenter celles et ceux qui avaient déjà acheté le jeu sur PS4 et PC depuis son lancement, Mediatonic va leur offrir un Legacy Pack comprenant nombre de cosmétiques ainsi que le premier Season Pass.

Fall Guys sera disponible gratuitement dès le 21 juin 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.