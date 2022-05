Le retour de Simon The Sorcerer

Les plus anciens d’entre vous se souviennent certainement d’un jeu d’aventure nommé Simon The Sorcerer sorti à l’époque sur Amiga, Amiga CD32 et PC. L’éditeur Leonardo Interactive et le développeur Smallthing Studios ont décidé de reprendre le flambeau.

La fin des années 80 et le début des années 90 ont été l’âge d’or des jeux d’aventures en point & click. Les plus anciens se souviennent certainement avec délectation des titres de LucasArts qui régnaient un peu en maître du genre avec des titres comme Maniac Mansion, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Indiana Jones and the Last Crusade ou encore les Secret of the Monkey Island pour n’en citer que quelques uns. Toutefois des développeurs anglais avaient aussi réussi quelques productions tels que Revolution Software avec Lure of the Temptress ou Beneath a Steel Sky et donc Adventure Soft avec son Simon The Sorcerer.

Leonardo Interactive et Smallthing Studios ont donc décidé de reprendre la franchise et de faire revivre ce cher Simon, sorcier de métier. Comme son nom le laisse supposer, Simon The Sorcerer Origins sera une préquelle au titre sorti en 1993. On y retrouvera Simon quelques semaines avant son périple du titre originel. La réalisation est évidemment bien plus moderne avec des graphismes de type dessin animé mais l’esprit devrait être conservé. On en saura un peu plus dans les mois à venir. En attendant, voici une toute première vidéo et des images.

Simon The Sorcerer Origins sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Mac pour début 2023.