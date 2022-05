Obi-Wan Kenobi va s’incruster sur Fortnite

Fornite continue d’être de plus en plus un outil marketing plus qu’un jeu avec l’arrivée prochaine d’un des plus célèbres personnages de la saga Star Wars à l’occasion de la série qui lui est dédiée.

Epic Games annonce ainsi que la tenue Obi-Wan Kenobi sera bel et bien disponible dans la boutique d’objets de Fortnite dès vendredi prochain, le 27 mai à 2h du matin. Cette tenue aura un accessoire de dos, une pioche, un planeur et plus encore.

Pour les impatients, Epic Games a prévu un tournoi de Battle Royale en duo dès aujourd’hui 22 mai pour l’obtenir en avant-première.

Par ailleurs d’autres éléments seront disponibles dans la boutique d’objets :

Accessoire de dos Nécessaire du désert (inclus avec la tenue) : tout ce qu’il faut pour mener une vie recluse sur une lointaine planète désertique.

(inclus avec la tenue) : tout ce qu’il faut pour mener une vie recluse sur une lointaine planète désertique. Pioche Lame d’Obi-Wan : fiable en toute situation.

: fiable en toute situation. Planeur Intercepteur Jedi : votre nouveau chasseur est arrivé.

: votre nouveau chasseur est arrivé. Emote Message d’Obi-Wan : une transmission de la plus haute importance…

Fortnite est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Android.