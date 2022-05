Top Gun débarque sur Ace Combat 7 Skies Unknown

Les nouvelles aventures de Pete Mitchell alias Maverick viennent de débarquer sur les écrans géants des salles obscures. Si cela vous a donné des idées, Bandai Namco propose un DLC histoire de vous prendre pour un pilote Top Gun.

Bandai Namco lance ainsi le Top Gun Maverick Aircraft Set qui propose les avions et les éléments suivants tirés du film :

F/A-18E Super Hornet | Top Gun: Maverick (The Boeing Company)

F-14A Tomcat | Top Gun: Maverick (Northrop Grumman Systems Corporation)

5 th Gen Fighter | Top Gun: Maverick

Gen Fighter | Top Gun: Maverick Dark Star

F-14A Tomcat

F/A-18E Super Hornet

Un total de 10 Emblèmes dont Maverick, Hangman, Payback, Rooster et Bob, ainsi que deux logos du film

Un total de 12 Signes dont Goose, Cougar et plus !

Ce DLC payant comprend également les célèbres thèmes musicaux de Top Gun à savoir :

“Top Gun Anthem“ (arrangé par Keiki Kobayashi)

“ Danger Zone“ (arrangé par Keiki Kobayashi)

Pour vous faire une petite idée, je vous propose la vidéo et des visuels ci-dessous.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore craqué pour ce jeu sorti tout de même depuis janvier 2019, Bandai Namco va éditeurs deux nouvelles éditions.

PS4, Xbox One et Steam:

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN – TOP GUN: Maverick Edition

Le jeu ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN

L’avion F-104C: Avril

Le DLC TOP GUN: Maverick Aircraft Set

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN – TOP GUN: Maverick Ultimate Edition

Le jeu ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN

L’avion F-104C: Avril

Le contenu additionnel inclus dans le Season pass

Le DLC TOP GUN: Maverick Aircraft Set

Ace Combat 7 Skies Unknown est disponible sur PS4/Pro (compatible PS VR), Xbox One et PC.