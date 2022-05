Corsair présente son tout premier portable gaming, le Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition

Connu pour ses composants PC ainsi que pour les accessoires gaming, Corsair vient d’annonce son tout premier PC portable visant évidemment les gamers et les créateurs de contenus.

Nommé Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition, vous pouvez déjà supposer que ce portable PC gaming est architecturé autour d’un processeur AMD en l’occurence l’AMD Ryzen 7 6800HS 8 cœurs/16 threads 4,4 GHz+ ou AMD Ryzen 9 6900HS 8 cœurs/16 threads 4,8 GHz+ en fonction du modèle choisi. Tous deux disposent de la carte graphique AMD Radeon RX 6800M. Autant vous dire que ce portable devrait avoir la puissance nécessaire pour faire tourner la majorité des jeux plus que correctement et faciliter le travail pour les streamers et les créateurs de contenu. Pour maintenir une puissance stable, ce PC portable est doté d’un système de refroidissement avec chambre à vapeur.

C’est d’autant plus vrai que Corsair a opté pour un écran IPS QHD+ de 16 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 certifié AMD FreeSync Premium avec un taux de rafraîchissent de 240 Hz. Autre aspect conçu pour les gamers, le clavier. Corsair a opté pour des switchs de touch Cherry MX Ultra Low Profile avec rétroéclairage RGB configurable via le logiciel Corsair iCue.

Histoire de jouer sur l’écosystème maison, Corsair a intégré à ses Corsair Voyager a1600 un récepteur Corsair SlipStream Wireless qui permet d’utiliser leurs accessoires sans fil (clavier et souris principalement) sans devoir placer un récepteur sur un des ports USB. A noter que Corsair a opté pour une connectique future proof puisque ce PC intègre deux ports USB 4.0/Thunderbolt3 et un port USB 3.2 Gen 2 type-C.

L’originalité est la présence de dix touches de raccourci S-key personnalisables qui font penser au fameux Touchbar d’Apple sans pour autant être un écran. Ces touches fonctionneront comme les fameux Stream Deck d’Elgato (qui je vous le rappelle appartient désormais à Corsair). Grâce au logiciel Elgato Stream Deck, vous pourrez configurer ces touches pour des actions lors de vos streams. Une webcam 1080p est également intégrée avec un cache débrayable avec 4 microphones directionnels avec annulation de bruit. Bref, Corsair a pensé aux usages des streamers qui pourraient alors facilement se lancer directement de ce portable.

Les deux versions de ce PC portable gaming vont tout de même coûter 2700 à 3000$ donc un peu plus en euros probablement. Pas de date de sortie pour le moment.

Caractéristiques techniques