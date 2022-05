EA, Respawn et Lucasfilm Games annoncent Star Wars Jedi Survivor

On savait qu’une suite à Star Wars Jedi Fallen Order était en cours de développement. On espérait une sortie cette année mais il faudra malheureusement attendre plus longtemps ce qui n’est pas plus mal vu les machines visées.

EA, Respawn et Lucasfilm Games annoncent donc Star Wars Jedi Survivor, la suite de Star Wars Jedi Fallen Order, sur PS5, XSX/S et PC pour 2023.

Avec ce titre, on va continuer à suivre les péripéties de Cal Kestis, jeune jedi, toujours tentant de survivre à l’Empire qui cherche à l’éliminer. L’intrigue va se dérouler quelques cinq années après les évènements du premier volet. Une fois encore, en compagnie de son robot BD-1, Cal va devoir s’allier à divers personnages pour l’aider à rester vivant. Toujours en progression, Cal va également devoir apprendre de nouvelles aptitudes avec des combats dynamiques pour faire face aux sbires de l’Empire.

Comme vous avez pu le constater, cette suite va donc définitivement abandonner les consoles de la précédente génération, les PS4/Pro et Xbox One/X. Cette fois-ci, comme l’indique Stig Asmussen, directeur du jeu chez Respawn, cela va permettre à l’équipe de rendre le graphisme encore plus riche et réaliste grâce notamment au ray tracing. La vitesse des nouvelles consoles leur permet également bien plus d’itérations lors du développement afin de plus facilement peaufiner le moindre détail visuel. Autre point qui va changer la donne, la présence des SSD de la PS5 et des XSX/S va permettre de s’abstraire des temps de chargement pour un jeu plus intense. Quant aux possesseurs de la PS5, les caractéristiques du DualSense seront mis à contribution.

Star Wars Jedi Survivor sortira sur PS5, XSX/S et PC en 2023. En attendant voici le tout premier teaser vidéo et les images ci-dessous.