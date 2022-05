Le Seigneur des Anneaux Gollum sortira à la rentrée sur consoles et PC

Les fans de Tolkien auront du nouveau à découvrir à la rentrée prochaine avec un titre focalisé sur notre précieux Gollum.

Daedalic Entertainment et Nacon confirment en effet que Le Seigneur des Anneaux Gollum sortira le 1er septembre prochain sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. La version Switch sortira toutefois plus tard dans l’année.

Etant donné le personnage, vous ne serez pas étonné de savoir qu’il s’agit d’un jeu d’aventure/infiltration où vous incarnerez Gollum dans les coulisses des premiers chapitres de la Communauté de l’Anneau. En perdant son précieux anneau désormais dans les mains de Bilbon Sacquet, Gollum quitte les Montagnes Brumeuses et par à l’aventure. Ce périple sera truffé de dangers. Il faudra faire preuve de ruse et de discrétion dans votre progression. Il faudra également faire face à Sméagol. A vous de décider qui de Gollum ou Sméagol doit prendre le dessus en fonction des situations.

Le Seigneur des Anneaux Gollum sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 1er septembre 2022. La version Switch sortira plus tard dans l’année.