Destiny 2 – Le nouveau donjon Dualité a ouvert ses portes

Disponible depuis le début du week-end, le nouveau donjon nommé Dualité va permettre à ceux qui avaient pris l’édition Deluxe de l’extension La Reine Sorcière avec Season Pass ou ceux qui prendront l’accès à ce donjon via la Clé de Donjon de la Reine Sorcière coûtant la bagatelle de 2000 argentum – et au suivant qui sera proposé lors de la saison 19 – de découvrir une activité plutôt rémunératrice.

Avec le donjon Dualité, vous allez devoir jongler entre deux plans psychiques afin d’aller battre une fois encore Calus et ses sbires. Jouable en escouade de trois – mais vous pouvez le tenter à deux ou en solo (certains l’ayant déjà réussi me semble-t-il) – ce donjon mélange shooting avec des séquences de plateforme et un zeste de puzzle. Il fonctionne un peu comme un mini-raid pour escouade de trois.

Pour l’avoir pratiqué avec mon équipe, une fois le principe compris lors des différentes séquences, il est plutôt sympa. On a toutefois buté sur le boss final même si on a compris la stratégie – mais il se faisait un peu tard pour le tenter de nouveau ;). On remettra cela mais dans l’ensemble ce n’est pas trop complexe. Toujours est-il qu’il faudra souvent de quoi nettoyer rapidement les mobs qui viennent en grand nombre.

Lors de la progression, vous aurez deux coffres sur les deux boss intermédiaires et donc un coffre final avec des récompenses très intéressantes pour vous faire monter en niveau avec des armures et armes légendaires ainsi qu’une arme exotique et son catalyseur. Si vous êtes fans de stats, ceux des armures sont plutôt pas mal.

Destiny 2 La Reine Sorcière est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.