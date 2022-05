Les fonctionnalités de F1 22 détaillées en vidéo

Dans un peu plus d’un mois, les fans de pilotage et de F1 vont pouvoir découvrir la nouvelle édition de la série des F1 de Codemasters. Et pour une fois, il semblerait que le titre ne soit pas une simple nouvelle itération.

Codemasters et EA dévoilent aujourd’hui une nouvelle vidéo dévoilant les diverses fonctionnalités prévues sur F1 22 que vous pouvez regarder ci-dessous. Voici ce que vous découvrirez à partir du 1er juillet prochain :

Améliorations du moteur physique avec adaptation aux nouvelles règles aérodynamiques

Intégration du Sprint F1

Plus d’immersion et d’un aspect télévisuel encore avec les tours de chauffe, les voitures de sécurité, stratégie d’arrêts aux stands

Possibilités d’erreurs lors des arrêts aux stands

Mise à jour des circuits d’Espagne, d’Australie et d’Abu Dhabi et de Miami pour refléter les modifications qu’ont subi ces circuits dans la réalité.

De nombreux programmes d’entraînement pour apprendre les circuits et s’améliorer.

Divers réglages pour adapter le niveau du jeu à votre convenance

Une intelligence artificielle adaptative qui va s’ajuster au niveau du joueur

Arrivée de F1 Life, le nouveau hub communautaire. Vous allez pouvoir exhiber vos supercars, vos trophées et personnaliser votre avatar

Les joueurs sur la version PC pourront jouer en VR s’ils ont le matériel adéquat

Jeu à deux en écran splitté possible en plus du multijoueur en ligne

Courses de F2 possibles

Il y a évidemment les traditionnels modes Mon Ecurie et Carrière. Bref, Codemasters et EA tentent de relancer une licence qui fonctionne bien mais qui faisait un peu de surplace. Ce F1 22 s’annonce donc plus palpitant encore.

F1 22 sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 1er juillet 2022.