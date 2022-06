Capcom montre enfin son Street Fighter 6. Sortie en 2023

Capcom avait teasé son Street Fighter 6 il y a quelques temps. Sony avait bien caché son jeu pour son State of Play et a profité de son showcase pour dévoiler quelques titres n’ayant pas de rapport avec son futur PS VR2.

Sony avait indiqué que leur stream devait se focaliser sur son futur casque de réalité virtuelle PS VR2. Si des titres ont été dévoilé, le State of Play a aussi été l’occasion de quelques annonces tonitruantes comme ce Street Fighter 6.

Prévu sur PS5, PS4/Pro, PC et pour la première fois sur XSX/S, Street Fighter 6 est prévu pour 2023. Cette fois-ci, le jeu a été développé par le moteur maison RE Engine que les fans des récents Resident Evil connaissent. Si Street Fighter V était resté relativement classique dans son approche du jeu de combat, cette fois-ci, l’équipe a voulu aller plus loin tout en conservant ce qui fait le charme et la popularité de la saga.

Ainsi Street Fighter 6 proposera trois expériences de jeu différents : Fighting Ground, World Tour et Battle Hub.

Le mode Fighting Ground reprend les éléments classiques à la saga avec le mode arcade, des matches en ligne, le mode entraînement ou encore le match en versus local. On y trouvera divers protagonistes de la saga dont les premiers annoncés son Ryu, Chun-Li, Luke et un certain Jamie. D’autres seront annoncés ultérieurement comme d’habitude.

Le mode World Tour se distingue par une expérience solo où vous aurez à combattre avec votre avatar. Enfin le mode Battle Hub permettra aux joueurs de nouvelles façons de s’engager, de communiquer et d’interagir. Capcom se réserve d’évoque ces deux modes ultérieurement plus en détail.

L’autre nouveauté qui devrait surprendre un peu les fans de la saga mais moins les fans de eSport est l’arrivée de commentaires en temps réel avec des sous-titres en 13 langages différents. Cela devrait permettre d’animer vos matchs comme si vous étiez en pleine compétition eSport.

En attendant d’en savoir un peu plus encore, Capcom montre donc pour la première fois du gameplay de Street Fighter 6 qui s’annonce donc des plus tentants pour tous les fans de baston.

Street Fighter 6 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC en 2023.