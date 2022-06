Les deux premiers Marvel’s Spider-Man annoncés sur PC

Sony l’avait annoncé. Le marché PC les intéresse et l’éditeur/constructeur prévoit d’adapter certains de ses superproductions sur PC. Le prochain sera donc l’homme-araignée.

Sony a profité de son State of Play la nuit dernière pour dévoiler une bande-annonce (cf. ci-dessous) de la version PC de Marvel’s Spider-Man Remastered et confirmer sa sortie sur PC pour le mois d’août prochain et son spin-off Marvel’s Spider-Man Miles Morales pour l’automne 2022.

Si les versions PlayStation ont été développé par Insomniac Games – qui travaille actuellement sur Marvel’s Spider-Man 2 et Wolverine – Sony a confié le travail de conversion aux spécialistes de Nixxes Software qui ont rejoint récemment PlayStation Studios.

Après plus de 33 millions d’exemplaires vendus sur PlayStation pour ces deux titres, Sony va donc s’attaquer aux joueurs PC. Nixxes Software va tout faire pour profiter des capacités des PC. Ainsi, outre le pad, les joueurs pourront aussi utiliser le bon vieux combo clavier/souris. Evidemment, version PC oblige, on pourra accéder à de nombreuses options d’affichage ajustables y compris le ray tracing et bien plus encore. Autant vous dire que si vous avez un PC surpuissant, ces deux Spider-Man seront les plus belles versions possibles – même si les versions PS5 sont déjà assez bluffantes.

Nixxes Software et Sony donneront plus de détails ultérieurement sur le contenu des versions PC mais sachez déjà que Marvel’s Spider-Man Remastered contiendra l’extension La ville qui ne dort jamais ajoutant trois chapitres à la campagne principale.

Marvel’s Spider-Man Remastered sortira le 12 août 2022 sur PC. Marvel’s Spider-Man Miles Morales sortira à l’automne sur PC. Ces deux titres sont déjà disponibles sur PS5.