The Callisto Protocol, le nouveau titre d’un des co-créateurs de la série Dead Space

L’équipe de Striking Distance Studios fondé par d’anciens de la série Dead Space et Call of Duty travaille depuis un moment sur un jeu d’action/aventure/SF/horreur nommé The Callisto Protocol. Le dernier State of Play a permis d’avoir un premier coup d’oeil sur cette production qui sera édité par Krafton.

Si vous regardez la vidéo ci-dessous, il est difficile de ne pas penser à la série des Dead Space. The Callisto Protocol s’en inspire fortement en terme d’ambiance et tout simplement de genre puisqu’il s’agit également d’un jeu d’action/aventure dans le genre SF/survival horreur.

L’action se déroule sur la lune morte de Jupiter, Callisto en 2320. Le joueur va incarner un certain Jacob Lee détenu à la prison de Fer Noir. Et comme vous pouvez vous en douter, une mystérieuse infection a contaminé la lune. Les infectés se retrouvent transformés en des créatures horrifiques nommées biophages. Vu le contexte, votre job sera donc de survivre tout en enquêtant sur les secrets entourant la United Jupiter Company.

L’équipe travaille d’arrache-pied pour vous foutre les chtons et use de son expérience pour cela en jouant sur l’atmosphère et le rythme. Plus encore, si vous jouez sur la PS5, le retour haptique du DualSense fera partie des techniques pour faire monter la pression. La principale arme pour vous défendre sera une arme gravitationnelle nommée GRP où vous pourrez ralentir un ennemi ou utiliser des éléments de votre environnement. Compte tenu du genre de The Callisto Protocol, vous ne serez pas surpris d’apprendre que les munitions et vos points de vie et vos armes sont des plus précieux. Hors de question de se la jouer bourrin.

Striking Distance Studios a fait appel à un acteur confirmé d’Hollywood pour prêter sa voix au héros Jacob Lee. Il s’agit de Josh Duhamel que vous connaissez sans doute pour avoir incarné le principal militaire dans la majorité des films Transformers ou son rôle dans Call of Duty WWII.

The Callisto Protocol est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 2 décembre 2022.