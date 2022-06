Un FPS rétro pour Warhammer 40000 Boltgun

L’univers Warhammer 40000 a inspiré bien des développeurs tout au long de ces années. Cette fois-ci, quelqu’un s’est dit pourquoi ne pas un FPS rétro à la Doom. Le résultat ? Un Warhammer 40000 Boltgun qui va faire dans la dentelle.

L’équipe d’Auroch Digital travaille ainsi sur un FPS avec un look rétro – pixélisé quoi – nommé Warhammer 40000 Boltgun édité par Focus Entertainment. Prévu sur toutes les machines actuelles, PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC, ce FPS s’annonce comme bien nerveux. Comme vous pouvez vous y attendre, vous y incarnerez un Space Marin lancé dans un périple qui le fera affronter des hordes de démons et de Space Marines du Chaos. Ne vous attendez donc pas à un jeu subtil si ce n’est celui de requérir de la dextérité et un sens du “bourrinisme” de circonstance en utilisant l’arsenal à votre disposition pour pulvériser les ennemis.

En attendant d’en savoir plus voici donc déjà la première vidéo et une galerie d’images.

Warhammer 40000 Boltgun sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC en 2023.