Capcom annonce son showcase pour la semaine prochaine

En cette période E3 – sans E3 je vous le rappelle après son annulation par les organisateurs ESA – les joueurs du monde entier auront tout de même droit à divers évènements en stream par différents acteurs de l’industrie dont Capcom.

Après un State of Play de Sony la semaine dernière et en attendant le Summer Game Fest, le showcase Microsoft/Bethesda et bien d’autres encore, c’est donc au tour de Capcom d’annoncer son livestream.

Le showcase aura lieu le 14 juin prochain à minuit (donc dans la nuit de lundi à mardi prochain) et sera diffusé sur la chaîne Youtube de Capcom France. Ce showcase durera environ 35 minutes et se focalisera sur les titres précédemment annoncés comme probablement le remake de Resident Evil 4, la version PS VR2 de Resident Evil Village et d’autres encore. Espérons tout de même que Capcom nous prévoit un peu de surprise à l’instar de l’annonce d’hier soir pendant le keynote de la WWDC d’Apple avec l’adaptation sur Mac de Resident Evil Village.

Rendez-vous aux couche-tards la semaine prochaine 😉