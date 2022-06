L’E3 sera de retour en 2023 en version physique et digitale

En cette période on avait l’habitude d’être à Los Angeles pour l’E3 ou, pour ces dernières années, de suivre le show américain à distance. Mais l’édition 2022 a été annulé. Si beaucoup pensent que ce show n’a plus vraiment raison d’être, son organisateur, l’ESA, semble vouloir continuer l’aventure.

Selon le Washington Post reprenant les propos du patron de l’ESA, l’E3 sera bel et bien de retour en 2023 après avoir été annulé cette année. L’ESA prévoit une édition à la fois physique et virtuelle pour tenter de rassembler de nouveaux tous les belligérants de l’industrie du jeu.

Pour beaucoup d’observateurs, comme votre serviteur, l’E3 n’a sans doute plus de grand sens de nos jours. La pandémie n’a fait qu’accentuer ses problématiques. Comment convaincre les grands éditeurs de revenir alors qu’ils avaient tous commencé à déserter le show depuis quelques années, avant même la pandémie. Je pense notamment à Sony, EA ou même Activision. Avoir une présence à l’E3 coûte très cher. Dans le cas d’un Sony, lors de certaines années, cela se chiffrait en dizaines de millions de dollars. Or de nos jours, un livestream même très bien produit ne coûte qu’une fraction de ce coût pour un impact tout aussi important et surtout avec un accès direct à sa clientèle via les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. D’ailleurs tous les éditeurs ont largement utilisé le livestream pour montrer leurs futurs produits pendant toute la pandémie. Je vois mal pourquoi ils changeraient leur stratégie qui a généralement très bien fonctionné avec un coût vraiment faible.

En virtuel, l’E3 se retrouve face à certains streams plus importants comme le Summer Game Fest qui sera un peu le centre de l’attention cette année et devrait regrouper quelques annonces ou encore le Future Games Show ou le PC Gaming Show. Bref, même si l’E3 virtuel parvient à rassembler un peu, les autres productions seront de véritables concurrents.

Il reste encore une bonne année pour l’ESA de trouver une nouvelle direction mais il me semble bien compliqué de réussir de nouveau à rassembler toute l’industrie en un seul lieu dans un monde incertain entre pandémie encore présente, la guerre en Ukraine avec toutes les conséquences économiques et de nouveaux usages et pratiques.

A titre personnel, je pense que le show américain a fait son temps. Il aura marqué de son empreinte pendant presque 20 ans. Pour en avoir couvert plus d’une dizaine tout au long de ses années, j’ai pu voir sa montée en flèche où être présent à l’E3 était obligatoire pour toute l’industrie et même au-delà – je pense notamment au tout Hollywood – puis à sa lente descente accélérée ces dernières années avec l’avènement du livestream et l’impact de la pandémie.